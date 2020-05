Klopp: «I miei ragazzi mi mancano terribilmente, vorrei abbracciarli tutti»

Il tecnico del Liverpool: «So che non sarà possibile perché dobbiamo essere professionali e dare l’esempio e so che certi gesti, e quindi anche gli abbracci, non saranno permessi per parecchio tempo»

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BT Sport.

«I miei ragazzi mi mancano terribilmente, è tanto che non li vedo e ciò che vorrei fare quando li rivedrò è abbracciarli tutti. Ma so che non sarà possibile, perché dobbiamo essere professionali e dare l’esempio, e so che certi gesti, e quindi anche gli abbracci, non saranno permessi. Ne dovremo fare a meno per parecchio».