Il Mattino: 12 positivi in 3 famiglie a Saviano dopo i funerali del sindaco

Sono dodici i casi di pazienti del distretto 49 già risultati positivi al tampone che da domani dovranno essere seguiti a domicilio fino alla avvenuta guarigione. Questa, se tutto va bene, arriva nell’arco di un mese. I pazienti hanno per ora pochi sintomi e segni di malattia sfumati e per alcuni il contagio decorre in maniera asintomatica. I casi – in isolamento già da alcuni giorni – sono tutti concentrati in due o tre nuclei familiari che abitano nella stessa zona, in particolare alcuni civici di via Crocelle e via Abate Abbundo.