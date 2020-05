Gravina: “Nel caso di stop ci sarà un algoritmo per stabilire i risultati della stagione”

Il presidente della Figc Gravina in diretta streaming a casa Sky

Utile l’intervento dell’Uefa?

Sulla prossima stagione

«Se il nuovo campionato, ossia la stagione ‘20-21, sarà in grado di ripartire il 12 settembre, intensificando alcune date come la sosta invernale, dovremmo chiudere nei tempi previsti per dare spazio alla Nazionale. L’articolo 218 del Dpcm permette alla Figc di utilizzare format differenti, ma speriamo di non farlo»

Cosa succederà nel caso di un nuovo stop?

«Noi abbiamo sempre limitato quello che in tanti hanno invocato come piano B, andava al di là alle esigenze di natura tecnica. È un piano strutturale molto chiaro che prevede in caso di momentanea sospensione della stagione far ricorso ai playoff e playout per far sì che ci sia un risultato legato al merito sportivo. Nel caso in cui si dovesse subire uno stop definitivo si dovrebbe far ricorso ad un algoritmo che approveremo prima della ripresa, sempre legato ai risultati sul campo e a elementi oggettivi della classifica per definire i risultati finali di questo campionato.