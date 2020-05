De Luca spopola anche per le fake: la falsa prima pagina de Le Parisien

Il successo si misura anche da quanto le persone possano credere a un falso. E in tanti hanno ritenuto verosimile questa copertina (nonostante noveau)

De Luca fake. Il successo mediatico si misura anche dalla quantità di falsi. Perché l’indice di gradimento di Vincenzo De Luca è talmente alto che fa notizia sempre. Anche quando per gioco viene sbattuto sulla prima pagina de Le Parisien di ieri sotto il titolo – sgrammaticato – Le noveau roi d’Italie. In realtà si scrive nouveau. Lo stile della copertina de Le Parisien prevede il sommario e poi la prima pagina è un’altra. Ma la notizia è che in tanti l’hanno ritenuta verosimile. Ed è il vero successo del presidente della Regione Campania.