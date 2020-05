De Luca: «Non andate negli ospedali del Nord. I nostri sono i più sicuri di Italia»

Il governatore della Regione Campania in diretta Facebook: «I sistemi ospedalieri del nord hanno campato con i soldi che prendevano dalla nostra regione. Abbiamo la migliore assistenza d’Italia e in qualche caso del mondo».

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato come ogni venerdì in diretta Facebook alla cittadinanza. Non ha risparmiato una bordata alla sanità settentrionale. Ha rivolto un elogio a quella campana, che ha definito la migliore assistenza d’Italia e, in alcuni casi, del mondo.

Queste le sue parole:

«Evitate di andare negli ospedali del Nord perché abbiamo la migliore assistenza e gli ospedali più sicuri d’Italia. Nel corso degli anni i sistemi ospedalieri del nord hanno campato con i soldi che prendevano dalla nostra regione, la cosiddetta mobilità passiva. Invito convintamente i nostri concittadini a rimanere in Campania. I nostri ospedali sono i più sicuri di Italia e poi, sinceramente, abbiamo la migliore assistenza d’Italia e in qualche caso del mondo».