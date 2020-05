CorSport: Conte commissaria Spadafora e Gravina sorride

Il presidente della Figc ha gradito l’interessamento del Premier alla questione calcio ed è pronto a rappresentargli le criticità se la A non ripartisse. La Federazione si affida a Romano Vaccarella per un parere sui diritti tv

Con l’ok della Bundesliga alla ripartenza del calcio, il presidente della Figc Gabriele Gravina registra un importante punto a favore della sua linea, scrive il Corriere dello Sport. Oggi pomeriggio Gravina incontrerà il Comitato tecnico scientifico insieme al professor Zeppilli per discutere il protocollo presentato dalla Figc, che dovrebbe garantire la ripresa degli allenamenti collettivi dal 18 maggio.

E poi ci sarà, prossimamente, l’incontro con Giuseppe Conte, annunciato dallo stesso Premier ieri, in un’intervista al Fatto Quotidiano.

Scrive il quotidiano sportivo:

“E poi ci sarà il faccia a faccia con il premier, atteso nell’arco di pochi giorni. Tutti dicono che arriverà la prossima settimana, ma non va escluso che domani possa esserci un’accelerazione. Dipenderà dai tempi del “decreto maggio”, che indubbiamente ha la priorità. Gravina intanto ha accolto con il sorriso l’interessamento di Conte alla questione calcio ed è pronto a rappresentargli le criticità se la A non ripartisse”.

Sul piano dei diritti tv e della rata non pagata dai broadcast ai club, invece, mentre la Lega Serie A si è affidata al parere di Alpa, la Figc ha chiesto l’intervento del noto giurista Romano Vaccarella.

“Vaccarella, ex membro della Corte Costituzionale nonché avvocato di Berlusconi in diversi processi, come Alpa concorda sul fatto che se il campionato si concluderà le tv non avranno diritto a sconti e il contratto sarà a prova di bomba. Se invece non si tornerà a giocare, appare più complicato che le società possano incassare l’intera somma. Oggi i diritti tv saranno al centro del tavolo di lavoro dei presidenti e verranno illustrate tutte le opzioni”.