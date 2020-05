Caos mascherine, Arcuri va al braccio di ferro con le farmacie e minaccia di rivolgersi ai tabaccai

Il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, non ha gradito l’inchiesta di Repubblica sulle mascherine chirurgiche a 0,50 centesimi. Ieri il quotidiano ha scritto che sono introvabili, da nord a sud, nonostante le promesse di Arcuri. Oggi torna sull’argomento e racconta che l’inchiesta ha fatto imbestialire il commissario.

L’appuntamento

“si è arroventato in un attimo. Perché i distributori, a fronte dell’evidenza degli scaffali vuoti nelle farmacie, hanno ammesso di aver sovrastimato il numero delle mascherine a disposizione (“in effetti erano solo 3,5 milioni, il resto è in attesa di certificazione quindi non è vendibile”) e hanno chiesto una sorta di sanatoria per poter consegnare le giacenze non a norma”.