Ascierto: «Le immagini della folla sul lungomare non mi sono piaciute. Il rischio è ancora alto»

A Repubblica Napoli: «E’ un rompete le righe prematuro. Si sta decidendo di ripartire con delle attività in sicurezza e non va bene vedere le persone in strada solo perché desiderano uscire dopo il confinamento»

Su Repubblica Napoli un’intervista a Paolo Ascierto, il professore del Pascale che ha avuto l’intuizione di usare il farmaco antiartrite Tocilizumab per curare i malati di Covid-19. La “cura ascierto” sta dando ottimi risultati.

«Le immagini della folla sul lungomare non mi sono piaciute. Bisogna capire che il virus è ancora presente tra di noi e il rischio è ancora alto».

L’atteggiamento dei napoletani è prematuro, dice.

«È un rompete le righe prematuro. In un momento in cui si sta decidendo di ripartire con delle attività, di farlo in sicurezza per limitare i rischi, c’è bisogno di senso di responsabilità da parte di tutti quanti. Ci sono attività che restano chiuse perché c’è ancora il pericolo e non va bene vedere le persone che vanno in mezzo alla strada, semplicemente perché desiderano uscire da casa dopo il confinamento. Bisogna avere rispetto di chi dovrà riprendere a breve in sicurezza e con tutte le accortezze. Il rischio è ancora elevato, il virus circola tra di noi. Se c’è qualcuno che pensa che il Covid abbia perso la sua virulenza, deve sapere che non c’è alcun elemento scientifico che lo sostiene».

Nessuna certezza in merito all’estate e ai suoi effetti sul virus.

«Non c’è una certezza, non è una affermazione che viene fuori da una evidenza scientifica importante. Esistono dei dati in laboratorio sulle temperature, ma da qui a sapere quello che poi avverrà in estate ce ne vuole. Abbiamo visto come in passato si siano sostenute delle cose e poi ne siano accadute altre. Questo è un virus giovane che è apparso sulla faccia della terra a dicembre, di cui si sa ancora troppo poco. In un momento in cui, c’è comunque la possibilità di una seconda ondata, soprattutto se c’è più gente per strada perché si sono riaperte alcune attività, non va bene aumentare il numero delle persone che rischiano di diffondere l’infezione ulteriormente».

E ribadisce:

«Le immagini che stiamo vedendo, invece, non hanno nulla a che fare con la cautela».

Ascierto conferma che dovremo usare le mascherine per molto tempo ancora e sullo screening:

«L’ideale sarebbe di tamponare tutti, ma non c’è il numero di tamponi e l’organizzazione tale per poterlo fare a tappeto. La sierologia ci può dare una mano perché in questa “fase due” l’elemento critico è la conoscenza, cioè conoscere chi sono le persone infettate, soprattutto i portatori asintomatici che sono quelli che hanno un elevato rischio di diffondere la malattia».