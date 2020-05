Arriva anche in Italia lo Sky Virtual Audio. I cori dei tifosi durante le partite a porte chiuse

Una novità che era stata lanciata solo in Germania nel primo turno della Bundesliga. Ora c’è la possibilità anche per l’Italia.

La sfida Wolfsburg-Borussia Dortmund si può guardare con in sottofondo i cori dei tifosi. Anche se lo stadio è desolantemente vuoto. Sky ha lanciato anche in Italia lo Sky Virtual Audio. Su Sky Sport Football, insieme al commento di Fabio Caressa, c’è la possibilità di assistere al match con effetti sonori da stadio registrati, per mascherare l’assenza di pubblico negli stadi. Le porte degli impianti sono infatti sbarrate agli spettatori per l’emergenza da Covid-19.

«Prova lo “Sky Virtual Audio”: seleziona l’opzione “audio originale” con il tuo telecomando e vivi la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno».