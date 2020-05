4 ipotesi per la Champions. La versione integrale è ancora possibile

Quattro gli scenari possibili per chiudere la competizione, la Uefa potrà decidere solo quando si saprà quando partiranno i campionati nazionali

Per adesso La Uefa ha stabilito la data in cui dovrebbero prendere il via le competizioni europee di Champions ed Europa League, ma nulla ancora è possibile decidere sulle modalità di svolgimento. Una “cosa divertente”, secondo la Gazzetta dello Sport, che illustra oggi i 4 possibili scenari per la Champions, dal momento che una decisione non potrà però essere presa prima di capire quando e se riprenderanno tutti i campionati nazionali delle squadre impegnate

C’è una sola certezza: più tardi cominciano Spagna, Inghilterra e Italia, più la Champions dovrà ridurre il numero delle partite. Oppure dovrà “sforare” a settembre, spostando così anche l’inizio delle prossime coppe.

Champions integrale

Al via il 7/8 agosto con il ritorno degli ottavi ancora mancanti (tra cui Juve-Lione e Barcellona-Napoli), e quindi via fino alla finale, giocando a metà settimana e nel weekend. Ultimo atto il 29 agosto a Istanbul

La gara “secca”

I quarti (e forse le semifinali) in gara secca, riducendo così le partite da 17 a 13 (oppure 11) e mantenendo l’eliminazione diretta fino alla finale.

In questi casi la sede per la partita potrebbe essere stabilita tramite sorteggio o ranking

Ci sono poi due soluzioni più rapide e sicuramente più innovative che prevederebbero le finali in unica sede dopo i quarti

Final four

dopo i quarti, le 4 qualificate si ritroverebbero a Istanbul per semifinali e finali

Final eight

recuperati gli ottavi mancanti, le 8 promosse sarebbero concentrate sempre a Istanbul dove si giocherebbe ogni 72 ore.