Zaia comincia la fase 2 (soft) in Veneto: «ma l’emergenza non è finita»

In Veneto Luca Zaia anticipa la fase 2. Il governatore lo fa con una conferenza stampa. Nulla di straordinario, ma qualche allentamento che rappresenta comunque un’inversione di tendenza. Per le attività produttive, bisognerà attendere le decisioni del governo. Sembrava invece che il Veneto potesse anticipare tutti, poi evidentemente ha cambiato idea.

Queste le sue dichiarazioni:

«La tragedia non è conclusa e sono molto preoccupato che qualcuno possa pensare che è già finita. Abbiamo cercato di fare una cosa equilibrata e rispettosa con il primo obiettivo della salute dei cittadini, l’emergenza non è finita, quest’ordinanza non deve essere vissuta come fine dell’emergenza. Abbiamo 245 persone in terapia intensiva e 1.427 In ospedale, se non scendono o peggio si alzano bisogna andar giù pesanti un’altra volta – conclude – la prima cura al coronavirus siamo noi, i nostri comportamenti irresponsabili aumentano la diffusione del virus”.