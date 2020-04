Record di sanzioni per violazione del divieto di spostamento a Pasquetta

Sono state 16.545 le persone sanzionate nella giornata di Pasquetta per aver violato i divieti di spostamento, 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura

SI teme va il week di Pasqua per quanto riguarda le inadempienze delle misure restrittive e proprio per questo erano stati previsti controlli più serrati per evitare l’esplosione di nuovi focolai di contagio. Se per quanto riguarda la Campania i numeri parlano di una situazione sotto controllo, per quanto riguarda i dati nazionali c’è stato un record di multe.

Sono state, infatti, 16.545 in tutto le persone sanzionate nella giornata di Pasquetta per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. Sono state 252.148 le persone controllate e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura. A rendere noti questi dati è il Viminale.

Le forza di Polizia nella giornata di ieri hanno registrato un boom di sanzioni: rispetto al giorno di Pasqua, quasi duemila sanzioni in più. In totale, ci sono stati circa 2mila sanzioni in più rispetto alla giornata di Pasqua, quando le denunce erano state 13.756.