PhotolifeNapoli, cento fotografi per il Pascale e per la ricerca

Sul sito www.photolifenapoli.com. L’iniziativa benefica di oltre cento professionisti napoletani a supporto del centro ricerca Covid diretto dal dottor Paolo Ascierto

Cento fotografi per cento fotografie. Basta un clic e contribuisci anche tu dal divano di casa all’emergenza Covid 19. Sono cento fotografi professionisti napoletani che si sono uniti per sostenere i ricercatori del Pascale. Per dare forza al lavoro degli scienziati impegnati oggi in una battaglia contro il virus che sta cambiando le nostre vite, si sono uniti sotto la sigla PhotoLifeNapoli e hanno messo in vendita una propria foto stampata in Fine Art formato 30×45. Foto acquistabile con una donazione di 200 euro. Non è un’asta, le foto sono acquistabili un’unica volta da un unico utente e rientrano in un’edizione speciale Covid 19. Per acquistarla basta collegarsi al sito web www.photolifenapoli.com, fare un clic sulla foto scelta, procedere con il bonifico a favore dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale – raccolta Fondi Emergenza Coronavirus: IBAN IT86 1030 6903 5681 0000 0300 008 inviare la ricevuta di versamento all’indirizzo mail specificato sulla piattaforma e la foto stampata e firmata dall’autore vi sarà consegnata a casa. I tempi di consegna saranno ovviamente compatibili con gli attuali decreti governativi e regionali vigenti.

Ecco i nome dei fotografi che fin qui hanno aderito all’iniziative

Ilaria Abbiento, Cesare Accetta, Michele Amoroso, Luca Anzani, Chiara Arturo, Beppe Avallone, Aniello Barone, Roberta Basile, Ciro Battiloro, Amedeo Benestante, Antonio Biasiucci, Gianni Biccari, Alessio Buccafusca Massimo Cacciapuoti, Anna Camerlingo, Salvino Campos, Iole Capasso, Paolo Cappelli, Giorgio Cappiello, Archivio Riccardo Carbone, Eduardo Castaldo , Francesco Cito, Chiara Coccorese, Cristina Cusani, Giuseppe D’Anna, Fabrizio De Blasio Libero De Cunzo Felice De Martino, Yvonne De Rosa, Valentina De Rosa, Pierluigi De Simone, Roberto Della Noce, Fabrizio Di Giulio, Machi Di Pace Fabio Donato, Assunta D’Urzo Renato Esposito, Giuseppe Farace, Mauro Fermariello, Luciano Ferrara Gianni Fiorito, Stefano Fittipaldi, Ciro Fusco, Alessandro Garofalo, Marco Ghidelli, Duccio Giordano Enrico Grieco Alfonso Grotta, Vittorio Guida, Carlo Hermann, Eliano Imperato Giovanni Izzo Barbara Jodice, Oreste Lanzetta Mario Laporta, Salvatore Laporta, Valeria Laureano, 58) Ciro Lauria Marco Maraviglia, Angelo Marra, Pietro Masturzo , Pietro Menditto , Marcello Merenda, Pino Miraglia, Anna Monaco, Claudia Mozzillo, Alessio Paduano, Archivio Giulio Parisio, Nicolas Pascarel,Massimo Pastore, Lucia Patalano, Serena Petricelli, Fabrizia Postiglione, Claire Power, Francesco Rastrelli Stefano Renna, Manuela Ricci, Sergio Riccio, Roberta Roccati, Ivan Romano, Luciano Romano Francesco Rotili, Gabriele Ruggieri Toty Ruggieri, Natalino Russo, Ilaria Sagaria, Ugo Pons Salabelle, Roberto Salomone, Francesca Sciarra, Sergio Siano, Mario Spada, Studio Troncone, Massimo Velo, Massimo Vicinanza, Gigi Viglione Davide Visca.