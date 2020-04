Nicchi: “Il calcio vuole ripartire, ha l’esigenza di dare sollievo alla popolazione”

Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, è intervenuto a Radio Rai per commentare la decisione del Governo di rimandare a dopo il 18 maggio gli allenamenti per gli sport collettivi.

Occorre che chi deve prendere le decisioni lo faccia, ha aggiunto Nicchi.

“Chi deve prendere le decisioni, le prenda, senza paura, e ci dica se possiamo tornare a giocare presto o se dobbiamo restare fermi due anni”.

“Ogni giorno alla tv si sentono persone che parlano e la pensano sempre in modo diverso, non è un segnale di fiducia per un mondo che, oltre a voler ripartire, ha l’esigenza di essere un esempio per gli altri sport e dare sollievo alla popolazione”.