L’Oms lancia progetto globale per il vaccino: «Nessuno è salvo se non sono tutti salvi»

La più grande collaborazione medico-scientifica della storia per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’equa distribuzione di vaccini, tamponi e trattamenti contro il virus. Conte: “Fieri di far parte di questa alleanza”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un’iniziativa globale “storica”, che riunisce molti paesi, tra cui Italia, Francia e Germania. L’intento è quello di accelerare la produzione di vaccini, trattamenti e test contro il coronavirus e garantire un accesso equo ad essi.

Il capo dell’Oms, Ghebreyesus l’ha così presentata in conferenza con Macron e la presidente della Commissione Europea von der Leyen:

“Questa iniziativa è la più grande collaborazione medico-scientifica della storia per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’equa distribuzione di vaccini, tamponi e trattamenti contro il Covid-19. In un mondo interconnesso come il nostro, nessuno è salvo se non tutti sono salvi.

Il Premier Giuseppe Conte ha così commentato la partecipazione dell’Italia:

“L’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini. Siamo fieri di far parte di questa alleanza e vorrei dedicare il progetto a chi ha perso la vita e ai nostri eroi, dottori e medici. Il loro sforzo non sarà vano. Senza il vaccino non ci sarà una soluzione”