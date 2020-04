L’appello di Luca: «A Pasqua niente assembramenti per attività religiose»

Il presidente della Regione Campania: «Abbiamo avuto inquinamento del Vallo di Diano per due cerimonie religiose, vi prego di avere il massimo rispetto per le ordinanze»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato in diretta Facebook. Ha invitato i cittadini a evitare assembramenti, soprattutto in prossimità della Pasqua. E’ necessario rispettare le ordinanze, ha spiegato. Nel Vallo di Diano è cominciato tutto per delle cerimonie religiose.

«Abbiamo troppa gente ancora per strada, speriamo che arrivino i 300 militari in più, ma faccio un appello, ci avviciniamo a Pasqua perché non ci siano assembramenti per attività religiose. Noi abbiamo avuto inquinamento del Vallo di Diano per due cerimonie religiose, vi prego di avere il massimo rispetto per le ordinanze: Seguiamo gli esempi del Cardinale Sepe e di Papa Francesco»