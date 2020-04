«Io, paziente 1 del Cardarelli. Ho capito che ogni malato ha il suo Covid»

Repubblica Napoli intervista Fiorella Paladino, primaria del Cardarelli, la paziente 1 Covid-19 dell’ospedale napoletano. Oggi sta bene, il virus è passato, dopo 16 giorni di isolamento al Cotugno. Racconta la sua esperienza.

La dottoressa è stata sottoposta sia alla terapia con il farmaco anti artrite reumatoide di Ascierto, il Tocilizumab,che a quella che prevede Kaletra più Clorochina.

«Agiscono su punti diversi. La Clorochina ha un potere anti infiammatorio, così come il Tocilizumab con una selettività sul polmone infiammato, mentre l’antivirale è il Kaletra. Chiaro che stiamo facendo una sintesi per trasparenza, ma esistono tanti criteri e variabili nei protocolli da seguire».

Racconta l’isolamento dai familiari, la paura di non farcela e l’impotenza di fronte a un nemico sconosciuto.

«Perché il tuo nemico non sai chi è, per noi medici abituati a razionalizzare è frustrante, vogliamo capire. Invece una cosa l’ho capita, purtroppo: che ogni ammalato di Covid ha il “suo” Covid. Io ho avuto una polmonite bilaterale insterstiziale tipica, febbre altissima per 9 giorni che non scendeva, ma anche altre manifestazioni. Però mi è toccata la fortuna di non avere una grave insufficienza respiratoria. Certo, l’affanno, ma tanto ero immobile».