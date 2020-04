Il sottosegretario alla Salute: «Potremo riaprire gli stadi solo quando avremo il vaccino»

“Stadi aperti? Solo quando avremo il vaccino“. Si è espressa così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ai microfoni di RaiNews24 sulla ripresa del calcio al pubblico:

“Potremo riaprire le strutture e vedere gli stadi pieni solo quando ci saranno le massime condizioni di sicurezza, ovvero quando avremo il vaccino”.

Non mi sembra che il calcio sia un tema prioritario, penso che si possa stare un altro mese senza giocare. Tuttavia se le società saranno in grado di farlo, si valuteranno le proposte. Io non dico di no e non sta a me decidere, ma credo non sia una questione centrale”.