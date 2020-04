«I medici raccontano claustrofobia e senso di colpa. Soffrono per non poter essere accanto ai malati»

Su Repubblica Napoli l’intervista alla psicologa dell’ospedale dei Colli: «Una infettivologa mi ha detto: “Sapevamo che si muore da soli, ma non non siamo preparati a questo”»

Repubblica Napoli intervista Valentina Penta, psicologa-psicoterapeuta dell’ospedale dei Colli. Ascolta i medici quando finiscono il turno, li aiuta con un supporto psicologico.

«Quello che più pesa, su tanti operatori sanitari, è il non poter essere accanto agli ammalati nei momenti più duri. Ma intendo “accanto”: nel significato che gli davamo prima. In più, c’è la lacerazione di tornare a casa e stare isolati: senza toccare i figli, senza poter vivere la famiglia».

Racconta di aver sentito telefonicamente 4 infettivologi del Cotugno, ogni settimana, 5 infermieri (di cui due del Monaldi) e medici e infermieri del reparto giovani trapiantati.

«Una infettivologa mi ha detto: “Sapevamo che si muore da soli, ma non non siamo preparati a questo”. Un medico ha chiesto aiuto: “Sono settimane che la mente non stacca, continuo a pensare a come risolvere i problemi del reparto, i rischi di contaminazione, i turni e le separazioni tra ambienti”».