Crolla un ponte tra Toscana e Liguria (ed erano già state segnalate crepe)

E’ accaduto questa mattina intorno alle 8 ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla Sp70. Coinvolti due furgoni. Dopo le segnalazioni l’Anas aveva effettuato il sopralluogo e dato via libera alla circolazione

Ancora un ponte crollato. Il pensiero non può che tornare al Ponte Morandi.

E’ successo questa mattina intorno alle 8 ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla Sp70. Il viadotto collega Albiano Magra e Santo Stefano, tra Toscana e Liguria. Nel disastro sono rimasti coinvolti due furgoni. Uno dei due conducenti è riuscito a mettersi in salvo da solo ed è illeso, l’altro invece è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Il ponte era la centro delle polemiche già da novembre, quando, dopo una violenta ondata di maltempo, si era creata una crepa segnalata da diversi automobilisti. L’Anas aveva effettuato un sopralluogo ma aveva poi dato il via libera alla circolazione senza alcuna limitazione al traffico.

Eppure, il ponte è venuto giù. Per fortuna non è stata tragedia. Forse bisogna ringraziare l’epidemia, che tiene a casa le persone.