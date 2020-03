Zaia: pronti a confiscare ai veterinari i respiratori per animali

Il governatore del Veneto fa un appello al sud: “Facciano tesoro della nostra esperienza, creino più posti di terapia intensiva che possono”

“Stiamo pensando alla confisca, che è un brutto termine, ma di fatto di prendere in prestito i respiratori di tutti gli studi veterinari”. Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa da Marghera. “Ora servono a noi, poi li restituiremo”.

Nella difficoltà crescente di reperire sul mercato ventilatori che possono salvare vite nei reparti Covid, Zaia spiega che la parte meccanica, quella che si potrebbe considerare il motore dei respiratori veterinari, è uguale a quella dei respiratori per umani, mentre ovviamente i terminali devono essere sostituiti.

Secondo il censimento i respiratori veterinari in Veneto “sono una cinquantina”, aggiunge Zaia. “Li prenderemo in via prudenziale”, perché “oltre ai nostri 825 posti che abbiamo sulla carta dobbiamo prevedere che ne siano necessari di più”.

Zaia fa anche un appello alle regioni del sud: “Facciano tesoro della nostra esperienza, creino più posti di terapia intensiva che possono. La sfida del sud è la nostra sfida. Nessuno si sognerà di sorridere se parte del Paese sarà ancora in emergenza quando noi cominceremo a uscirne”.