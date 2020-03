L’India chiude: un miliardo e mezzo di persone in lockdown per 21 giorni

Il primo ministro Modi ai suoi cittadini: “Dimenticatevi cosa si prova a uscire di casa”

Un miliardo e mezzo di persone in casa, per 21 giorni. Sulla scia degli altri paesi colpiti dalla pandemia, l’India si prepara al più vasto programma di chiusura al mondo. Il primo ministro Narendra Modi ha annunciato che il Paese entrerà in un blocco da mezzanotte, per 21 giorni.

Le misure di blocco erano già in atto da lunedì in molte città principali, ma ora saranno estese a “tutti i villaggi e tutti i distretti” dello Stato. Parlando in tv, Modi ha detto agli indiani di “dimenticare come ci si sente a uscire di casa. Ventuno giorni di blocco sono lunghi ma è importante per la propria sicurezza e per la sicurezza delle famiglie. Sono fiducioso che l’India non solo affronterà con successo questa sfida, ma ne uscirà vittoriosa”.

Modi ha annunciato che il governo centrale sta impegnando 15.000 milioni di Rs (circa un miliardo e mezzo di euro) per rafforzare le strutture sanitarie e acquistare più unità di isolamento e ventilatori polmonari.

Il lockdown avrà un impatto enorme su circa 1,4 miliardi di persone. Modi ha esortato i governi locali, che sotto il sistema federale indiano hanno la responsabilità dell’assistenza sanitaria, a considerare i servizi sanitari come unica e sola priorità”.