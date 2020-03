Le porte chiuse non valgono per i calciatori: ecco il vademecum dei medici sportivi di Serie A

In tutto questo caos, che fine fanno i calciatori? Le porte chiuse non li riguardano, ma in campo ci vanno loro. Per loro il rischio contagio non esiste? Il Gruppo scientifico dei medici sportivi di Serie A ha inviato un vademecum in 21 punti a tutte le società. Regole per “sopravvivere” al tempo del coronavirus. Con l’epidemia in agguato, cambieranno gli atteggiamenti, se non lo stesso comportamento in campo (magari non proprio così, ma insomma…). Lo riporta la Gazzetta dello Sport:

NON BERE DALLA STESSA BOTTIGLIA. Meglio la borraccia personalizzata, o il monouso. NON MANGIARE NELLO SPOGLIATOIO, e non c’è molto da aggiungere. GLI INDUMENTI. Vanno riposti nelle proprie borse, niente ceste comuni. I FAZZOLETTI DI CARTA, vanno buttati negli appositi contenitori. LAVARSI LE MANI. Il must del momento. SERVIZI IGIENICI, vanno usati prima e dopo essersi lavati le mani. DISPENSER E DISINFETTANTE, devono essercene un po’ ovunque. NON TOCCARSI, gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate (e in campo come fanno?) TOSSIRE NEL BRACCIO. CAMBIO D’ARIA, in tutti i locali il più spesso possibile. PULIRE TAVOLI, SEDIE, RUBINETTI. COSA FARE IN PISCINA: richiedere un costante monitoraggio dei parametri chimici COSA FARE AI PRIMI SINTOMI: abbandonare la squadra, isolarsi, e avvisare il medico sociale. VACCINARSI CONTRO L’INFLUENZA. I CONTATTI A RISCHIO vanno segnalati. LO SCREENING MEDICO SPORTIVO. I RADUNI DELLE NAZIONALI. Prevedere sempre la presenza di un Medico di Federazione che possa valutare clinicamente, a livello preventivo, tutti i partecipanti. I MEDICI SOCIALI. La FMSI ha istituito un collegamento diretto e indirizzi di posta elettronica specifica per tutti i Medici Federali, che sono il punto di riferimento delle Società e degli Atleti, per un più efficace coordinamento delle informazioni grazie alla linea diretta fra Ministero della Salute, Ministero dello Sport, Coni e FMSI. NIENTE PREMIAZIONI. IL RISCHIO DELLE INTERVISTE. Utilizzare un unico microfono nelle interviste da disinfettare ogni volta (quindi non vari microfoni tenuti in mano dal giornalista) EVITARE I TIFOSI. Uscire dallo stadio in bus della squadra o su auto privata evitando contatto fisico con tifosi.