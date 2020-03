Il Premier Rama: “L’Albania non abbandona mai un proprio amico in difficoltà” (VIDEO)

Le parole del premier albanese che ieri ha inviato una missione di 30 medici in Italia per aiutare durante l’emergenza coronavirus

Sono partiti ieri destinazione Italia i 30 medici che l’Albania ha deciso di inviare per sostenere il nostro Paese nell’emergenza coronavirus. Una piccola delegazione, come ha sottolineato il premier albansese Edi Rama

“Trenta nostri medici e infermieri partono oggi per l’Italia, non sono molti e non risolveranno la battaglia tra il nemico invisibile e i camici bianchi che stanno lottano dall’altra parte del mare. Ma l’Italia è casa nostra da quando i nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato nel passato, ospitandoci e adottandoci mentre qui si soffriva”

Che è segno del fatto che

“l’Albania e gli albanesi non abbandonano mai un proprio amico in difficoltà. Oggi siamo tutti italiani, e l’Italia deve vincere e vincerà questa guerra anche per noi, per l’Europa e il mondo intero”