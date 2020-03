Il prefetto di Milano: «Abbiamo avviato i controlli sulle aziende in attività. Saremo inflessibili»

Sul Corriere della Sera un’intervista al prefetto di Milano, Renato Saccone. Racconta che in città il comportamento degli abitanti è «consapevole».

Sono stati fatti oltre 220mila controlli e ne risulta che gli esercizi commerciali si sono completamente adeguati alle direttive del governo. In ogni caso, promette, le verifiche continuano.

Il prefetto parla anche della circolazione delle persone nel trasporto pubblico.

«I passeggeri del trasporto pubblico si sono ridotti di oltre il 95 per cento. Chi si deve spostare per lo più lo fa in auto e da solo; si tratta di forze dell’ordine, personale sanitario, lavoratori di servizi essenziali. Su 40 mila insegnanti, nessuno è in servizio. L’Agenzia delle entrate ha 2 mila dipendenti in smart working e nessuno negli uffici, se sarà necessario sarà presente un presidio ridotto per settore».