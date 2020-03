Il Napoli è con la Lega, vota a favore con tutti i club (tranne l’Inter)

Il club di De Laurentiis ha dato il suo assenso tramite una telefonata e non con pec come fatto dagli altri 18 club a favore. L’unica opposizione è alle porte chiuse contro l’Inter

Sulla proposta di ricalendarizzazione avanzata lunedì dalla Lega c’è un sì compatto di 18 club, il no deciso dell’Inter di Marotta e Zhang e una posizione favorevole del Napoli, ma non espressa in modo ufficiale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ieri le 20 società afferenti alla Lega avrebbero dovuto esprimersi sulla bozza di proposta. In forma ufficiale, quindi tramite pec.

Il quotidiano sportivo scrive che 18 club lo hanno fatto. L’Inter si è espressa in modo contrario, con una lettera alla Lega. Il Napoli invece è l’unico club che ha dato il suo assenso con una telefonata, non, dunque, in modo ufficiale.

“Ieri dovevano esprimersi le società. E 18 club hanno dato responso favorevole in via ufficiale, quindi tramite Pec. Il 19°, il Napoli, lo ha dato attraverso una telefonata. Ma ha già fatto sapere che si opporrà all’eventualità delle porte chiuse qualora venisse prospettata (ad ora nessun segnale) per il match con l’Inter di domani”.

La sola opposizione del club partenopeo riguarda le porte chiuse contro l’Inter, non la proposta di calendario.