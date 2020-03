Il ministro dell’Istruzione: “Al momento nessuna chiusura delle scuole”

Azzolina a Sky: “Nessuna decisione sulle scuole è stata presa. Abbiamo chiesto al Comitato tecnico scientifico una valutazione. La decisione arriverà nelle prossime ore”

Poco fa l’agenzia Ansa ha lanciato la notizia per la quale il governo avrebbe deciso di chiudere le scuole per 15 giorni. Un provvedimento in vigore da domani e fino al 15 marzo. La notizia è ovviamente rimbalzata su tutti i quotidiani e su tutti i siti. Ma è anche stata prontamente smentita dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

Poco fa, dopo uno degli incontri di governo per l’emergenza Coronavirus, la Azzolina ha dichiarato:

“Nessuna decisione sulle scuole è stata presa. Non c’è chiusura al momento. Abbiamo chiesto al Comitato tecnico scientifico una valutazione. Un parere se lasciare aperte scuole fosse proporzionale allo scenario epidemiologico del momento. Il comitato ha risposto in questo senso. La decisione arriverà nelle prossime ore e ne sarete prontamente informati”.

Occorre dunque aspettare le decisioni del Governo, attese per il pomeriggio. Al momento, domani, le scuole restano aperte. Salvo contrordine.