Il Mattino: il piano di De Luca per potenziare i tamponi in Campania

Un nuovo macchinario al Cotugno per risultati in meno di 4 ore e 5 squadre di medici di famiglia che faranno i test a casa

De Luca accetta le critiche che gli sono state mosse in questi giorni riguardo al numero di tamponi, la Campania ne fa meno di chiunque altro, ma non ci sta. L’obiettivo adesso è innanzitutto quello di avere i risultati dei tamponi al massimo entro 24 ore, come riporta il Mattino di oggi

Per questo è in arrivo a stretto giro un nuovo macchinario che dimezzerebbe i tempi di elaborazione dei tamponi oggi attestati intorno alle 4 ore.

“Stiamo lavorando ovviamente ad horas per affrontare tutte le criticità, quando e dove si presentano. Sta per arrivare al Cotugno una nuova e moderna attrezzatura che consentirà di lavorare fino a 800 tamponi al giorno. Stiamo verificando se anche per altri laboratori troviamo tecnologie che ci consentano di accelerare i tempi”

Ma è chiaro che non basta, bisogna aumentare anche il numero di tamponi effettuati e solo il 118 n on ce la fa. Per questo questa sera scade il bando della Asl Napoli 1 per le Usca, acronimo che sta per Unità speciali di continuità assistenziale. Saranno 5 squadre di medici di famiglia che andranno direttamente nelle case dei napoletani a fare i tamponi.