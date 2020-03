«I bambini sono molto più resilienti. Sono gli adulti che soffrono lo stare in casa»

Emergenza coronavirus, Repubblica Milano intervista Elena Zanfroni docente di Pedagogia a proposito dell’ora d’aria per i bambini

Il dibattito adesso è sull’ora d’aria per i bambini. Repubblica Milano intervista Elena Zanfroni docente di Pedagogia all’università Cattolica. Lei non è molto favorevole, è fondamentalmente convinta che sia un alibi degli adulti. Anche se non nega le difficoltà per i più piccoli nello stare sempre in casa.

«Nella stragrande maggioranza dei casi sono gli adulti i più insofferenti, mi creda. Il bambino è molto più resiliente di quello che si possa immaginare. Ovviamente in questo discorso mettiamo da parte tutte quelle situazioni di disagio e fragilità autentiche, o di violenza, per le quali va attivata una rete di supporto che va ben oltre l’ora d’aria».

Spiega che in questo momento va tutelata innanzitutto la salute dei più piccoli.

«Se sono affiancati da adulti che mettono in campo strategie per gestire questo stare a casa, ce la si fa. Non esiste una ricetta purtroppo, bisogna mettersi in discussione a seconda delle relazioni che ognuno vive. Sicuramente è importante mantenere le ritualità interne alla casa. Hanno già dovuto rinunciare a tutte quelle della loro vita fuori. Non teniamo i bambini in pigiama tutto il giorno, per esempio, chiediamo ai nostri figli di lavarsi e vestirsi anche se devono seguire una lezione a distanza. E poi non mostriamo solo gli aspetti negativi di questa situazione. Specialmente ai più piccoli facciamo vedere che è vero che non si può uscire, ma si può trascorrere molto più tempo con mamma e papà insieme, si possono fare cose prima mai fatte».