Gazzetta: se davvero il campionato ripartirà, significa che avremmo vinto tutti

Tornare ad avere gli stadi pieni significherà che lo scudetto lo avremo vinto in tutti, perché vorrà dire che sarà finita l’emergenza

Se e quando il campionato potrà riprendere è ancora una grande incognita, per adesso ci sono tre ipotesi di ripartenza scaglionate nel mese di maggio. Ma una cosa sola è certa. riprendere il campionato è una priorità per diversi motivi, come riporta la Gazzetta dello Sport

Due sono le cose certe. La prima: se il, campionato ripartirà e gli stadi si riempiranno, lo scudetto lo avremo vinto in tutti, perché vorrà dire che sarà finita l’emergenza tragica che è costata tanto dolore e ci ha imposto tante restrizioni. La seconda: se il campionato ricomincerà, sarà una cosa mia vista, della serie “Non si uccidono così anche i cavalli?”. Si ballerà fino allo sfinimento, per non mandare in fumo 700 milioni di ricavi.