Cairo: il campionato è finito, nemmeno Agnelli dice che lo scudetto va assegnato

Il presidente del Torino: partite a fine giugno, in campo a luglio e agosto, poi un mese di vacanza, un mese per allenarsi e prossimo campionato a novembre… Non si può fare

“Secondo me il campionato è finito”. Urbano Cairo, ai microfoni di Un giorno da pecora, alimenta il dibattito sulle sorti della Serie A.

Secondo il presidente del Torino “in Cina sono stati fermi due mesi e mezzo. Per noi, con due mesi di stop, si ripartirebbe a fine maggio, sempre che non serva più tempo. Per le squadre vorrebbe dire cominciare ad allenarsi a fine maggio e quindi iniziare le partite a fine giugno, giocare a luglio e agosto. Poi dare un mese di vacanza, un mese per allenarsi e ripartire per il prossimo campionato non prima di novembre. Non si può fare”.

Gravina dice che però in quel caso lo scudetto andrebbe assegnato… “Lo scudetto non andrebbe assegnato, perché il campionato non è finito e ci sono tre squadre in fazzoletto. Non ho sentito neanche Andrea Agnelli dire che andrebbe assegnato”.