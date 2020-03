Cafiero de Raho: «Rischiamo di consegnare la nostra economia alla camorra».

Il procuratore antimafia a Repubblica Napoli: «I clan sono già inseriti nei settori produttivi che non si sono fermati. Consegnano la droga a domicilio e c’è l’usura»

Repubblica Napoli intervista il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho. L’intervista è di Dario Del Porto.

In questo momento, dice, il pericolo non è solo quello di infiltrazioni criminali nelle imprese, ma anche

«la storica attitudine dei clan a sfruttare la povertà per ottenere consenso sociale».

Le organizzazioni criminali hanno già occupato settori strategici nella crisi.

«Penso alle infiltrazioni nelle imprese di pulizie, nei trasporti su gomma delle merci e, in particolar modo, dei prodotti ortufrutticoli. Ma anche all’accaparramento di centri di grande distribuzione alimentare. E in questi anni abbiamo visto denaro dei clan investito anche nell’acquisto di farmacie. Così, adesso, i gruppi più strutturati si ritrovano già inseriti nei settori produttivi che non si sono fermati e anzi rappresentano le uniche voci attive dell’economia».