Bergamo conta le sue vittime: nell’ultima settimana sono state 268 in più degli ultimi 10 anni

Il Comune ha effettuato la comparazione con i dati degli anni scorsi, per capire se il numero ufficiale dei morti Covid-19 sia veritiero. I numeri sull’Eco di Bergamo

Da più parti, nelle ultime settimane è stato detto che i morti di Bergamo sono molti di più di quelli effettivamente conteggiati. In tanti muoiono in casa, dopo aver accusato sintomi, anche lievi, di Covid-19. Il Comune di Bergamo ha provato a contarli comparando il numero attuale con quello dei morti registrati negli ultimi 10 anni nello stesso periodo. I dati, sconfortanti, sono su L’Eco di Bergamo.

Fino all’ultima settimana di febbraio, quando il contagio era ancora limitato, i dati sono rimasti in linea con la media: 64 morti a settimana contro i 48,9 della media degli ultimi dieci anni. Con l’inizio di marzo però, si è avuta l’impennata. Nella prima settimana si sono registrati 95 morti contro i 49,1 di media. Nella seconda si è avuto un balzo verso l’alto: 296 morti contro i 49.4 della media degli ultimi dieci anni. Infine, nella terza settimana, il dato più alto: 313 decessi contro una media di 45.

Analizzando i numeri della settimana in corso si potrà verificare se davvero c’è un calo, come sembrano dire i dati dei contagi, oppure no.