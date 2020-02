Ospina: “Abbiamo qualità e giocatori, ci aspettiamo di arrivare il più sopra possibile”

Il portiere del Napoli alla Rai: “Dobbiamo andare partita per partita, dopo la sconfitta con il Lecce dovevamo mettere la testa giù per affrontare bene la partita”

Ai microfoni della Rai, dopo la vittoria sull’Inter a San Siro, ha parlato il portiere del Napoli, David Ospina.

Una partita molto importante, soprattutto dopo il Lecce.

“Sì, sappiamo che oggi era una partita importantissima per noi. Devo fare i complimenti alla squadra perché è stata compatta, anche in una situazione difficile della partita. Oggi era difficile, per la sconfitta da cui venivamo”

E’ un fatto mentale?

“Dobbiamo andare partita per partita, dopo la sconfitta con il Lecce dovevamo mettere la testa giù per affrontare bene la partita”

Cosa vi ha detto Gattuso prima e dopo la partita?

“Che dobbiamo continuare per questa strada, facendo le cose bene. Dobbiamo pensare alla prossima partita con il Cagliari”

La squadra è favorita per la Coppa?

“E’ tutto aperto. Dobbiamo giocare la partita, sappiamo la qualità dell’Inter e dei suoi giocatori, dobbiamo affrontarla come abbiamo fatto oggi”

Perché andate così forte in Coppa e Champions e non in campionato?

“E’ una cosa che in quest’anno è stata così. Ora dobbiamo riprendere tutto quello che facciamo perché abbiamo la qualità e i giocatori, ci aspettiamo di arrivare il più sopra possibile”.

Forse in campionato non avete più obiettivi e non siete concentrati?

“Sono obiettivi che abbiamo, la Champions e la Coppa, ma anche il campionato. Mancano ancora giornate da giocare e dobbiamo affrontarle con responsabilità e arrivare alla fine facendo le cose bene”

Cosa c’è stato di diverso da Lecce all’Inter?

“Sicuramente il risultato, che oggi abbiamo vinto. Dobbiamo continuare per questa strada, la squadra ha fatto una grande partita e torniamo a Napoli con la vittoria”

In fase difensiva siete stati perfetti, cosa è cambiato con Gattuso?

“In questa squadra c’è qualità di giocatori e siamo il Napoli. Dobbiamo affrontare tutte le partite con responsabilità, abbiamo l’esperienza. Qualche vota riusciamo a fare cose bene e il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare, mancano 3 mesi alla fine del campionato e abbiamo ancora gli obiettivi delle coppe”

Ti senti titolare?

“Abbiamo una bella competizione con Karnezis e Alex. Sappiamo la qualità di Meret. Sono decisioni del mister. Siamo sempre tutti disponibili”