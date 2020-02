La Uefa: il City fuori dalle Coppe per due anni. Altro indizio per Guardiola alla Juve?

Clamoroso. Il Manchester City fuori dalle Coppe europee per i prossimi due anni. Lo ha stabilito la Uefa che ha anche multato il club di 30 milioni. L’accusa è di aver aggirato le norme sul fair play finanziario. La notizia apre definitivamente il tormentone sul futuro di Guardiola.

La colpevolezza fa seguito a un’indagine scatenata dalla pubblicazione di e-mail e documenti “trapelati” dalla rivista tedesca Der Spiegel nel novembre 2018.

Pronta la risposta del Manchester che non ci sta ad accettare le decisione della Uefa e ribadisce

Il Manchester City è deluso ma non sorpreso dall’annuncio di oggi da parte della Camera dei giudici UEFA. Il Club ha sempre anticipato il bisogno ultimo di cercare un organo indipendente e un processo per considerare in modo imparziale l’intero corpus di prove inconfutabili a sostegno della sua posizione. Nel dicembre 2018, il capo investigatore della UEFA ha presentato in anteprima pubblicamente l’esito e la sanzione che intendeva consegnare a Manchester City, prima ancora che fosse avviata qualsiasi indagine. Il successivo processo UEFA imperfetto e costantemente trapelato che ha supervisionato ha significato che c’erano pochi dubbi sul risultato che avrebbe prodotto. Il Club ha formalmente presentato reclamo all’organismo disciplinare UEFA, un reclamo che è stato convalidato da una sentenza CAS. In poche parole, questo è un caso avviato dalla UEFA, perseguito dalla UEFA e giudicato dalla UEFA. Con questo processo pregiudizievole ormai terminato, il Club perseguirà un giudizio imparziale il più rapidamente possibile e quindi, in primo luogo, avvierà il procedimento con il Tribunale Arbitrale per lo Sport il prima possibile.