Gattuso: «Noi non facciamo il catenaccio, giochiamo in due fasi»

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Torino:

Mertens è importante e adesso si parla del suo rinnovo

Era la partita per capire se stavate bene

Manolas è stato molto critico sugli ultimi dieci minuti

Dopo il Barcellona non ti fidavi e oggi?

«Il problema è che dobbiamo starci con la testa, mancano quasi 3 mesi, i problemi che ci sono non ci interessano, dobbiamo far parlare il campo e essere professionisti, poi penso che si risolverà tutto. Io so cosa abbiamo rischiato e anche i miei giocatori, c’è stato un momento in cui chi non era dentro non aveva chiaro il momento. Dobbiamo continuare su questa strada di rispetto e lavoro e poi si vedrà cosa succede. Anche io ho commesso degli errori e me ne sono accorto in ritardo, ma noi non facciamo il catenaccio, noi giochiamo in due fasi»