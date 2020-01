Repubblica: il Napoli somiglia a Demme che somiglia a Gattuso

“Sarri si è di nuovo lasciato scappare di mano la squadra e se non c’è Ronaldo a far la differenza, l’appiattimento sull’avversario diventa una costante”

Il Napoli somiglia a Demme. Repubblica, con Emanuele Gamba, si sofferma su Demme e su quanto somigli a Gattuso.

È un nuovo Napoli, di dimensione diversa. Assomiglia a Demme, uno che un tempo si sarebbe per brevità definito mediano, senza il bisogno di aggiungere altro. Assomiglia al suo allenatore, che si è instancabilmente sbracciato a suggerire movimenti, raddoppi, scalature. Gattuso ha dato una bella lezione. Sarri si è invece di nuovo lasciato scappare di mano la squadra e se non c’è Ronaldo a far la differenza, l’appiattimento sull’avversario diventa una costante.