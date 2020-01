Incendi, in fumo anche il tennis: malori e ritardi agli Australian Open

L’aria è irrespirabile, malori tra giocatori e pubblico. I big intanto scendono in campo per raccogliere fondi per la lotta agli incendi

Il torneo di qualificazione agli Australian Open oggi è stato cancellato a causa della pessima qualità dell’aria. E così ieri sono state sospese le sessioni di allenamento, mentre uno spettatore collassava sugli spalti, e in campo non se la passano sicuramente meglio.

Un mix di fumo e caldo estivo ha ormai reso l’aria irrespirabile anche a centinaia di chilometri dall’inferno di incendi che sta devastando il continente australiano. E a Melbourne la situazione è al limite del sostenibile. I tennisti si allenano solo al chiuso, e una giocatrice, Danila Jakupovic, ieri si è sentita male ad un punto dalla vittoria, costretta a ritirarsi quando doveva giocare un match point contro la svizzera Voegele a causa di un attacco di asma improvviso.

Davila Jakupovic retires after suffering a horrendous coughing fit and breathing difficulties in the heavy, polluted air in Melbourne. Awful scenes pic.twitter.com/EPQUlf9DpF — Simon Briggs (@simonrbriggs) January 14, 2020

Craig Tiley, direttore del torneo e CEO di Tennis Australia, ha commentato dicendo che “i test sulla qualità dell’aria in loco viene misurata continuamente, e l’opinione di esperti medici, ambientali, scientifici e metereologici continua ad essere ascoltata per decidere se ci sono le condizioni per poter giocare”.

Intanto i big del circuito, da Roger Federer a Rafa Nadal, da Novak Djokovic a Nick Kyrgios, sono scesi in campo stamattina per il “Rally for Relief”, un’esibizione alla Rod Laver Arena per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa australiana. E’ solo l’ultima di tante iniziative dei tennisti per cercare di supportare la lotta agli incendi che da ottobre a oggi hanno bruciato circa 8 milioni di ettari di territorio tra New South Wales, Victoria, Sud Australia e Queensland. Il doppio della superficie distrutta dagli incendi del 2019 in Siberia e in Amazzonia combinati, e pari ai quattro quinti di tutte le foreste italiane.

AO #Rally4Relief sees the biggest names in tennis join together for one reason – to raise funds for Australian bushfire relief efforts. To contribute: https://t.co/9RPgZ7ucg9 pic.twitter.com/GVvVmdzlUN — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2020