Alvino: Allan può recuperare per la Juve, Koulibaly e Mertens no

Per il giornalista il centrocampista brasiliano è l’unico dei big infortunati ad avere chance di rientrare in tempo per la sfida di domenica sera

Allan potrebbe recuperare in tempo per la gara di domenica prossima contro la Juventus. Anche se oggi il centrocampista brasiliano si è limitato alle terapie, secondo Carlo Alvino proprio lui è l’unico dei big infortunati a poter esserci nella sfida con i bianconeri.

Per il giornalista di Tv Luna infatti Koulibaly e Mertens non ce la faranno nemmeno stavolta. Per il difensore lo stesso Gattuso nella conferenza post-Lazio ha annunciato nuovi esami clinici per capire le sue reali condizioni.

Koulibaly e Mertens non recuperano per domenica. Dovrebbe farcela, invece, Allan. — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 22, 2020