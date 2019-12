de Magistris presenta il Capodanno: “Un programma per tutti i gusti, come Napoli”

“Piazza Plebiscito è il fulcro, poi ci sarà la grande discoteca del lungomare e altri eventi come a piazza Vittoria, o al borgo Marinari”

“Un Capodanno per tutti i gusti”. Cosi’ Luigi de Magistris presenta il programma degli eventi per il 31 dicembre a palazzo San Giacomo.

Per il sindaco si tratta di “un programma molto variegato per tutte le esigenze, come la nostra città e i tanti viaggiatori diversi che ci onorano di venire per il Capodanno”.

Tutto si concentra come da tradizione partendo da Piazza del Plebiscito: “E’ un format originale in Italia, ma ormai consolidato a Napoli. Piazza Plebiscito è il fulcro, poi ci sarà la grande discoteca del lungomare e altri eventi come a piazza Vittoria, o al borgo Marinari”.

Il solito programma, insomma, “ma con artisti diversi rispetto agli altri anni”. Ci saranno Stefano Bollani, che il 30 dicembre riceverà anche la cittadinanza dal sindaco, e Daniele Silvestri, e poi Livio Cori e altri giovani napoletani.

A questo calendario “si aggiungono le novità di queste ore su piazza Garibaldi dove il 23 ed il 27 dicembre organizzeremo due iniziative culturali forti, molto diverse l’una dall’altra”.

Il dato, di cui il sindaco va sempre molto fiero, è che “alberghi e b&b in città sono tutti pieni e questo ci riempie di orgoglio e responsabilità”.