Juve, sfuma Suzuki: si avvicina Milinkovic-Savic?

Romano: "Il Psg ha offerto 33 milioni per Suzuki, Juve defilata". Beh, un ipotetico scambio Gatti-Milinkovic farebbe comodo a entrambe e non è un caso che i due club ci stiano pensando.

La telenovela portiere in casa Juve continua ancora: Spalletti aveva detto che Suzuki gli garbava, ma evidentemente non è bastato. Il Psg fa sul serio, ha fatto un’offerta importante che i bianconeri non possono pareggiare e, di conseguenza, perché non andare su Milinković-Savić, che è in uscita dal Napoli?

Juve, si allontana anche Suzuki

Riporta Romano:

“Zion Suzuki, via all’assalto del Paris Saint-Germain con un’offerta ufficiale! Proposti al Parma 33 milioni di pacchetto, bonus compresi, per il portiere giapponese. L’operazione è in piedi e la Juventus ad oggi è staccata, defilata visti i costi eccessivi.”

Tolti Suzuki e Martínez, che con ogni probabilità rimarrà all’Aston Villa, restano in corsa Vicario, in uscita dal Tottenham e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, e appunto Milinković-Savić. Juve, che aspetti?

Lo scambio con Gatti

Si potrebbe venire a creare un asse che magari non farà felici proprio entrambi al 100%, ma ehi, meglio di niente: parliamo dell’ipotesi di uno scambio tra Napoli e Juve.

Una è alla ricerca di un portiere e ha un difensore in uscita, l’altra vuole un difensore e ha un portiere in uscita. Uno scambio Gatti-Milinković-Savić potrebbe risolvere i grattacapi di entrambe. Scrive Schira:

“Vanja MilinkovicS avic è ancora tra i candidati della Juventus per il ruolo di portiere. La Juve potrebbe valutare uno scambio. Promemoria: l’allenatore Allegri vuole Federico Gatti e il Napoli potrebbe includere VMS come contropartita nell’affare per avere il difensore centrale. “