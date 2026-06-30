Napoli, quando tornano i Nazionali: Allegri fortunato fin qui, può averli tutti a Dimaro

Max Allegri quando potrà avere a disposizione tutti i nazionali del Napoli? Il tecnico può già sorridere, spunta la data per McTominay. E c'è attesa per De Bruyne e Lukaku

La domanda ricorrente che tutti i tecnici di club si pongono è: “Quando potremo avere tutti i calciatori in ritiro, nazionali compresi?” Eh sì, perché se da un lato il Mondiale è l’Evento, il torneo che ogni calciatore vorrebbe disputare almeno una volta nella vita, dall’altro è una bella grana per i tecnici dei club che devono preparare la nuova stagione.

La finale del Mondiale – il più lungo della storia, con ben 48 nazioni partecipanti – si disputerà il 19 luglio, due giorni dopo l’inizio del ritiro del Napoli. Ma, soprattutto, a poco più di un mese dal calcio d’inizio della nuova Serie A, ma anche della Liga spagnola e della Premier League.

Facile immaginare, quindi, come intorno alla metà di luglio inizino i ritiri dei club per la preparazione della nuova stagione, quando il Mondiale non sarà ancora terminato. Ciò significa che i nazionali salteranno la prima parte di preparazione e dovranno poi unirsi ai compagni e svolgere tutto il lavoro nel minor tempo possibile, con stress per muscoli e quant’altro.

Proviamo ad immaginare i calciatori che disputeranno la finale il 19 luglio prossimo. Terminata la gara, avranno diritto ad almeno tre settimane di vacanza prima di ritornare ad allenarsi con i rispettivi club. Si è però scollinati agosto, arrivando al 9, a due settimane esatte dall’inizio della stagione.

Di fatto saranno fuori forma o comunque appesantiti dai soliti carichi di lavoro che in estate sono più duri per metter benzina nelle gambe. E ci riferiamo, comunque, a superstelle di club di primissima fascia, trattandosi di una finale mondiale. Ecco perché poter contare sui calciatori il prima possibile può regalare un vantaggio non indifferente.

Napoli, McTominay ed Olivera in vacanza: tornano a Dimaro

Max Allegri, nuovo tecnico del Napoli anche se manca al momento l’ufficialità, sta già verificando tutti i possibili incastri. Complice le mancate qualificazioni dell’Italia e della Danimarca, entrambe eliminate ai play off, solo cinque gli azzurri che hanno preso l’aereo in direzione dell’America del Nord.

Mathias Olivera, Scott McTominay (Gilmour si è invece infortunato alla vigilia della rassegna iridata), Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku oltre a Noa Lang, di proprietà del Napoli ma al Galatasaray negli ultimi sei mesi. Lo scozzese ed il difensore uruguaiano non hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta, subendo l’eliminazione ai gironi (clamorosa ed inaspettata quella della Celeste).

Di fatto sono già in vacanza. Considerando i giorni promessi di ferie, i due potranno raggiungere Dimaro insieme ai compagni o qualche giorno dopo al massimo, proprio come Noa Lang, eliminato con la sua Olanda ai 16esimi di finale la notte scorsa. Anche per l’esterno, quindi, stesso discorso valido per McTominay ed Olivera, magari aggiungendo uno o due giorni supplementari.

De Bruyne e Lukaku in campo domani: Allegri spettatore interessato

Domani sera, invece, scenderanno in campo De Bruyne e Lukaku con il Belgio che sfiderà il Senegal. In caso di eliminazione dei Diavoli Rossi, beh, sarebbe en plein. Anche i due – ammesso che restino a Napoli, al pari di Olivera – voleranno in Trentino quasi subito per mettersi a disposizione di Allegri che, quindi, avrebbe la rosa al completo al netto degli acquisti.

Se, invece, il Belgio dovesse centrare la qualificazione, beh, sarebbe a rischio la presenza nella Val di Sole dei due campioni, con i due che potrebbero essere arruolabili direttamente per Castel di Sangro. Non lo diciamo, ma immaginiamo lo spirito del buon Max davanti alla tv domani sera.