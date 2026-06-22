Messi e ancora Messi. Doppietta all’Austria e pure un rigore sbagliato

Messi ha distanziato Klose nella classifica marcatori dei Mondiali

È sempre più il Mondiale di Lionel Messi che ha segnato una doppietta all’Austria dopo la tripletta all’Algeria. L’Argentina ha vinto 2-0. Messi è a quota 18 gol nella storia dei Mondiali, ha ormai distanziato Klose fermo a 16. Tutta la partita è ruotata attorno al numero 10 argentino. Che ha cominciato addirittura sbagliando un rigore. Nessuno lo avrebbe mai immaginato. Leo ha chiuso troppo il sinistro e l’ha buttata fuori incrociando. Dopodiché si è divorato l’1-0 su azione. ha carburato un po’, poi si è illuminato e ha segnato la rete dell’1-0.

Nel finale il 2-0 all’Austria di Rangnick al termine di un’azione insistita. L’argentino ci ha provato fino alla fine, anche su punizione per l’eventuale 3-0.

È primo nella classifica marcatori del Mondiale con cinque reti. La manifestazione è appena cominciata. L’Argentina ovviamente è qualificata con due vittorie su due e la prossima sarà contro la Giordania. Leo potrebbe ulteriormente allungare nella classifica marcatori.