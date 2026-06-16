Il filo di solidarietà che unisce Napoli e l’Argentina: da Zanetti a Lavezzi

Presentata "Una serata di Stelle per Pupi", evento organizzato dall'associazione di Zanetti e la moglie. Il 26 settembre a Napoli in piazza Plebiscito. Ci saranno anche Max Pezzali ed Elisa

Napoli sarà protagonista dell’evento “Una Serata di Stelle per Pupi“, il charity show promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore e dai fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente. L’evento si terrà sabato 26 settembre in Piazza del Plebiscito. Un appuntamento che vuole rendere omaggio a una ricorrenza storica per il popolo argentino: i quarant’anni dal Mondiale vinto dall’Argentina nel 1986.

Sono già confermati alcuni nomi dello spettacolo: Max Pezzali, Elisa con uno speciale contributo alla serata, LDA, Aka7even, Lola Ponce, Gli Autogol e Fabrizio Romano insieme a leggende del calcio, tra cui Ezequiel Lavezzi. La serata sarà raccontata dal giornalista Federico Buffa.

Ci sarà spazio anche con l’America’s Cup, con ospite Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa.

I biglietti saranno disponibili da domani, mercoledì 17 giugno, sul circuito TicketOne (online e presso i punti vendita), con una politica di prezzi calmierati a partire da 29 euro. Parte del ricavato della biglietteria sarà destinato a realtà locali attive nel sociale, con un’attenzione particolare a iniziative che promuovono lo sport come leva educativa e strumento di riscatto.

Le parole di Manfredi, assessora Ferrante e Zanetti

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato:

“C’è un aspetto che rende questa giornata ancora più speciale e che ci riporta al profondo legame tra Napoli e l’Argentina, un legame fatto di valori condivisi e che nel tempo è diventato ancora più forte grazie a Diego Armando Maradona, una figura entrata per sempre nel nostro cuore. Insieme a Javier Zanetti celebriamo dunque ancora una volta questa amicizia speciale tra Napoli e l’Argentina, nel segno dello sport, della generosità e della solidarietà“.

L’Assessora allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, ha aggiunto:

“Un progetto che stiamo costruendo mettendo al centro lo sport come bene pubblico, strumento di inclusione, crescita e benessere per tutta la comunità. Essere co-organizzatori di questo grande charity show significa condividere e rafforzare una visione in cui lo sport diventa leva concreta di solidarietà e riscatto sociale, capace di unire culture, generazioni e territori. Napoli, in questo senso, si conferma una città aperta e internazionale, pronta ad accogliere eventi di respiro globale che generano valore non solo sul piano sportivo, ma anche umano e sociale“.

Infine, le parole di Javier Zanetti:

“La Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore nasce nel 2001 dal desiderio mio e di mia moglie Paula di creare uno spazio concreto per la tutela dei diritti fondamentali di bambini, bambine e adolescenti. Attiva principalmente tra l’Argentina e l’Italia, la nostra missione è garantire che ogni minore possa crescere in un ambiente sereno e promettente, attraverso strumenti educativi che favoriscano crescita, benessere e riscatto sociale, tra i quali lo sport riveste un ruolo centrale. Napoli è la città che per spirito e colori è «argentina» per definizione e, oltre al legame storico con la nostra terra, ci unisce una visione comune: lo sport non è solo competizione, ma un motore pulsante di inclusione e benessere“.