Il filo di solidarietà che unisce Napoli e l’Argentina: da Zanetti a Lavezzi

Presentata "Una serata di Stelle per Pupi", evento organizzato dall'associazione di Zanetti e la moglie. Il 26 settembre a Napoli in piazza Plebiscito. Ci saranno anche Max Pezzali ed Elisa

Il filo di solidarietà che unisce Napoli e l’Argentina: da Zanetti a Lavezzi

Napoli sarà protagonista dell’evento “Una Serata di Stelle per Pupi“, il charity show promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore e dai fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente. L’evento si terrà sabato 26 settembre in Piazza del Plebiscito. Un appuntamento che vuole rendere omaggio a una ricorrenza storica per il popolo argentino: i quarant’anni dal Mondiale vinto dall’Argentina nel 1986.

Sono già confermati alcuni nomi dello spettacolo: Max Pezzali, Elisa con uno speciale contributo alla serata, LDA, Aka7even, Lola Ponce, Gli Autogol e Fabrizio Romano insieme a leggende del calcio, tra cui Ezequiel Lavezzi. La serata sarà raccontata dal giornalista Federico Buffa.

Ci sarà spazio anche con l’America’s Cup, con ospite Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa.

I biglietti saranno disponibili da domani, mercoledì 17 giugno, sul circuito TicketOne (online e presso i punti vendita), con una politica di prezzi calmierati a partire da 29 euro. Parte del ricavato della biglietteria sarà destinato a realtà locali attive nel sociale, con un’attenzione particolare a iniziative che promuovono lo sport come leva educativa e strumento di riscatto.

Le parole di Manfredi, assessora Ferrante e Zanetti

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato:

C’è un aspetto che rende questa giornata ancora più speciale e che ci riporta al profondo legame tra Napoli e l’Argentina, un legame fatto di valori condivisi e che nel tempo è diventato ancora più forte grazie a Diego Armando Maradona, una figura entrata per sempre nel nostro cuore. Insieme a Javier Zanetti celebriamo dunque ancora una volta questa amicizia speciale tra Napoli e l’Argentina, nel segno dello sport, della generosità e della solidarietà“.

L’Assessora allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, ha aggiunto:

Un progetto che stiamo costruendo mettendo al centro lo sport come bene pubblico, strumento di inclusione, crescita e benessere per tutta la comunità. Essere co-organizzatori di questo grande charity show significa condividere e rafforzare una visione in cui lo sport diventa leva concreta di solidarietà e riscatto sociale, capace di unire culture, generazioni e territori. Napoli, in questo senso, si conferma una città aperta e internazionale, pronta ad accogliere eventi di respiro globale che generano valore non solo sul piano sportivo, ma anche umano e sociale“.

Infine, le parole di Javier Zanetti:

La Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore nasce nel 2001 dal desiderio mio e di mia moglie Paula di creare uno spazio concreto per la tutela dei diritti fondamentali di bambini, bambine e adolescenti. Attiva principalmente tra l’Argentina e l’Italia, la nostra missione è garantire che ogni minore possa crescere in un ambiente sereno e promettente, attraverso strumenti educativi che favoriscano crescita, benessere e riscatto sociale, tra i quali lo sport riveste un ruolo centrale. Napoli è la città che per spirito e colori è «argentina» per definizione e, oltre al legame storico con la nostra terra, ci unisce una visione comune: lo sport non è solo competizione, ma un motore pulsante di inclusione e benessere“.