Il vangelo secondo Tebas: “La Premier è un falso mito, Al-Khelaifi è la Superlega al rallentatore”

Il presidente della Liga difende la sostenibilità del calcio spagnolo nonostante il crollo economico di Siviglia e Valencia. E su Psg e Real Madrid avverte: "La Superlega non è morta, Al-Khelaifi ha un conflitto di interessi totale".