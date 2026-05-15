Oltre il danno anche la beffa, Chevalier ha sostituito Donnarumma al Psg ma non andrà ai Mondiali

Safonov gli ha tolto il posto da titolare al Psg e l'infortunio alla coscia destra subito il 29 aprile ha tolto ogni speranza al portiere francese. Le Parisien: "era considerato l'erede di Maignan, ma la sua stagione è stata un incubo".

Lucas Chevalier quest’estate è approdato al Psg per circa 40 milioni di euro sostituendo Gigio Donnarumma, ingaggiato dal Manchester City per poco meno. L’avventura parigina dell’ex Lille non è cominciata però nel migliore dei modi; con prestazioni altalenanti, il portiere non ha convinto né la tifoseria, né Luis Enrique, che a un certo punto della stagione ha deciso di sostituirlo con Matvey Safonov (complice anche un infortunio del portiere francese). Ciò ha fatto sì che Chevalier perdesse l’opportunità di essere convocato per il Mondiale da Deschamps.

Proprio ieri il ct della Francia ha pubblicato la lista dei calciatori che disputeranno il torneo, e l’estremo difensore del Psg non figura tra i convocati.

Chevalier guarderà il Mondiale da casa, la Francia non lo ha convocato

Le Parisien scrive:

Il portiere non ha dovuto aspettare a lungo prima di vedersi confermare la notizia che temeva ma che, in fondo, sapeva fosse inevitabile. Un duro colpo, senza dubbio, per Chevalier in una stagione che ha assunto i contorni di un incubo, nella quale tutto ha dato l’impressione di andare sempre peggio.

Secondo le nostre informazioni, Lucas Chevalier avrebbe probabilmente fatto parte del gruppo della Nazionale se avesse disputato anche solo una delle due partite contro Lorient o Brest, nelle quali invece ha giocato il terzo portiere del Psg, Renato Marin. Al di là della mancata convocazione, l’aspetto forse più duro di questa storia sta nel contrasto tra la sua estate trionfale appena trascorsa e quella da incubo che lo attende. Solo pochi mesi fa, incarnava le orme del “nuovo Maignan”. Un anno dopo, quello che era stato eletto miglior portiere della Ligue 1, guarderà il Mondiale da casa.

Il sostituto di Donnarumma al Psg è diventato un panchinaro

La sua ultima apparizione col Psg risale al 23 gennaio sul campo dell’Auxerre, ma il destino di Chevalier è cambiato il 29 aprile, durante un allenamento; lì ha subito un infortunio alla coscia destra, che gli ha compromesso la partecipazione al Mondiale, già difficile per il suo rendimento.

In 26 presenze in tutte le competizioni, il portiere ha collezionato 10 clean sheet (reti inviolate), con una media di 1,08 gol subiti ogni partita. Nella stagione precedente Chevalier era stato nominato come miglior portiere del campionato, quando giocava ancora con il Lille. Il passaggio da Donnarumma a lui è stato fallimentare, considerando che poi è diventato il panchinaro di Safonov. Ma il 24enne avrà ancora modo di rifarsi nella prossima stagione per riprendersi la qualificazione con la sua Nazionale.