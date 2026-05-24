Napoli-Udinese 1-0 primo tempo: palla visionaria di De Bruyne e 16esimo gol stagionale per Hojlund
È tornato King Kev. Palla che può dare solo lui. Hojlund freddo davanti al portiere e vantaggio azzurro. Due infortuni in casa Napoli: prima Alisson, poi Lobotka
Il Napoli passa in vantaggio contro l’Udinese grazie a un’intuizione geniale di Kevin De Bruyne. Gol di Hojlund, 16 centro stagionale per lui.
Napoli-Udinese, palla visionaria di De Bruyne
24’ sul cronometro, De Bruyne, subentrato ad Alisson infortunato, con una palla visionaria in profondità spacca la difesa friulana. Højlund ringrazia e di destro batte Okoye: il Napoli passa in vantaggio. Sedicesimo centro stagionale per il danese. Nel frattempo, lo stillicidio di infortuni non si ferma nemmeno oggi: al 37′ si ferma Lobotka. Al suo posto Gilmour. Il primo tempo finisce 1-0.
Un futuro da scrivere
Cosa farà King Kev l’anno prossimo. Per il Corsport potrebbe rimanere:
“Vivrà il Mondiale in prima linea e poi deciderà cosa fare nella prossima stagione. Ha ancora un anno di contratto con il Napoli e dovrà decidere il suo futuro assieme al club. A De Bruyne non dispiacerebbe affatto proseguire la sua esperienza in azzurro, con la speranza di vivere un campionato senza tutti i problemi fisici che lo hanno frenato, ma adesso il pensiero al Training Center di Castel Volturno è uno solo: bisogna vincere a Pisa per poi aprire ufficialmente l’argomento futuro”.