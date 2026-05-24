Napoli-Udinese, si fa male pure Alisson (mancava al lungo elenco)

Il miglior dribblatore della Serie A

Si legge sul Corsport del 17 maggio:

“Dal suo debutto in A è il cal­cia­tore con più drib­bling riu­sciti (30) e più con­clu­sioni ten­tate al ter­mine di discese palla al piede (16). For­mi­da­bile, vero? Ma lui non si accon­tenta: sta ancora inse­guendo il primo gol in tra­sferta e a Pisa farà di tutto per acciuf­farlo”

Per ora, infatti, i quattro gol messi a segno sono arrivati tutti tra le mura amiche del Maradona: contro Roma, Torino, Cremonese e Bologna.

Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Un’operazione da circa 16,5 milioni allo Sporting Lisbona, a cui si aggiungono i 3,5 milioni del prestito oneroso già versati: cifre importanti, ma considerate un investimento centrato.

Con Antonio Conte il brasiliano si è inserito bene, trovando continuità e fiducia. Come ha lasciato intendere dopo la sconfitta contro il Bologna, l’ambiente e il lavoro con il tecnico lo hanno aiutato a crescere e a rendere con maggiore costanza.