Napoli-Udinese, si fa male pure Alisson (mancava al lungo elenco)
Si tocca il flessore su uno scatto. Si chiude in bellezza, stagione maledetta fino all'ultimo. Santos esce sulle sue gambe ed entra De Bruyne
Ni Napoli 24/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cremonese / foto Nicola Ianuale/Image Sport
nella foto: esultanza gol Alisson Santos
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La stagione finisce proprio com’era iniziata: con un infortunio. Da Lukaku ad Alisson oggi, nell’ultima di campionato.
Napoli-Udinese, infortunio per Alisson
Al decimo minuto, in uno scatto dei suoi, il brasiliano si è fermato e si è portato le mani al flessore. È uscito con le sue gambe. Al suo posto De Bruyne.
Il miglior dribblatore della Serie A
Si legge sul Corsport del 17 maggio:
“Dal suo debutto in A è il calciatore con più dribbling riusciti (30) e più conclusioni tentate al termine di discese palla al piede (16). Formidabile, vero? Ma lui non si accontenta: sta ancora inseguendo il primo gol in trasferta e a Pisa farà di tutto per acciuffarlo”
Per ora, infatti, i quattro gol messi a segno sono arrivati tutti tra le mura amiche del Maradona: contro Roma, Torino, Cremonese e Bologna.
Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Un’operazione da circa 16,5 milioni allo Sporting Lisbona, a cui si aggiungono i 3,5 milioni del prestito oneroso già versati: cifre importanti, ma considerate un investimento centrato.
Con Antonio Conte il brasiliano si è inserito bene, trovando continuità e fiducia. Come ha lasciato intendere dopo la sconfitta contro il Bologna, l’ambiente e il lavoro con il tecnico lo hanno aiutato a crescere e a rendere con maggiore costanza.