L’avvocato di Gervasoni: “l’inchiesta è lunga, è stata disposta la proroga delle indagini”

L’avvocato di Gervasoni, Michele Ducci a Radio Crc: «Influenze sul Var di Inter-Roma? Il pm Ascione ci ha detto che lo aveva letto sui giornali e ci ha domandato: abbiamo mostrato i video che smentiscono tutto. Non ci sarà archiviazione delle indagini: già disposta la prosecuzione su Rocchi e su tutti i filoni».

Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il legale di Andrea Gervasoni, l’avvocato Michele Ducci.

Non c’è alcuna indagine su Inter-Roma

Queste le sue dichiarazioni:

“Le accuse che sono state rivolte al mio assistito riguardano il caso di Salernitana-Modena. Ci tengo a chiarire che se gli inquirenti avessero fatto degli approfondimenti in più sul caso, saprebbero che le palazzine della Serie A e quella della Serie B sono separate quindi Gervasoni non può aver avuto alcun tipo di influenza nel processo decisionale del Var poiché si trovava nella palazzina della Serie A, ovvero dall’altra parte. Oltretutto, quella azione si è svolta nel giro di 15 secondi, quindi in un tempo così breve in cui Gervasoni non avrebbe potuto influenzare in alcun modo le decisioni della Sala Var o dell’arbitro di campo. Se ci fossero stati dei testimoni in più da ascoltare sarebbe stato divertente ascoltare quello che dicevano poiché dalle analisi dei video non emerge nulla”.

“Non c’è stata alcuna indagine per quanto riguarda il caso di Inter-Roma. Il pubblico ministero Ascione mi ha riferito di aver letto dai giornali la notizia riguardante il caso della partita di Milano. Ad oggi, però, non ci sono prove che certificano il coinvolgimento del mio assistito nella sala Var di Lissone.

È stata disposta la proroga per le indagini

“Abbiamo incontrato il pm Ascione e per quattro ore abbiamo parlato di calcio e gli abbiamo fatto vedere le immagini che abbiamo con noi. Dalle sue parole abbiamo capito che le indagini non si chiuderanno a breve. Infatti, come è stato notificato allo stesso Gianluca Rocchi, è stata disposta la proroga per il proseguimento delle indagini” .

“Sono un grande tifoso della Fiorentina, ma quest’anno facciamo schifo. Siamo scarsi e siamo migliori solo delle squadre che ci sono dietro. La responsabilità del disastro di quest’anno è di questa dirigenza che ha pensato che i giocatori fossero buoni quando in realtà non lo sono. Vanoli? Per me bisogna prima comprare i giocatori forti poiché gli allenatori vengono dopo”.