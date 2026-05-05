Il ritorno di Vergara, due mesi dopo

Antonio Vergara, rieccolo. Il giovane non giovane che a un certo punto sembrava aver monopolizzato il calcio italiano. Solo in Italia potevamo considerare giovane un calciatore di 23 anni. Anche Zola in effetti si rivelò a 23 anni ma erano anche altri tempi, lui giocava alla Torres, a scoprirlo fu Luciano Moggi che di calcio ne capiva e ne capisce, e lo portò a Napoli. Vergara è stato uno degli uomini in più del Napoli di Conte che quest’anno è stato falcidiato dagli infortuni. Il suo gol al Chelsea fu illusorio. Poi ne segnò un altro alla Fiorentina. Gattuso (è stato ct della Nazionale, sembra assurdo ma è così) lo volle al tavolo in quelle cene preparatorie in vista delle partite che ci avrebbero dovuto portare al Mondiale e invece ci hanno lasciato a casa.

Vergara, nove partite da titolare in campionato

In effetti, a guardare meglio i freddi numeri, Vergara in campionato ha giocato nove partite da titolare. In totale ha segnato tre gol in quindici giorni tra Chelsea, Fiorentina e Como in Coppa Italia. Poi un assist col Genoa e uno a Verona. L’esplosione è stata via via normalizzata. Ha avuto un avvio sfolgorante, poi piano piano è stato inghiottito dagli avversari. Fino all’infortunio al piede. Sembrava una sciocchezza e invece non lo era affatto: lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Non gioca dal 6 marzo, giorno di Napoli-Torino. E non è detto che ce la faccia a rientrare lunedì prossimo contro il Bologna. Infortunio poco conosciuto ma serio. Potrebbe rientrare tra i convocati, scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli gioca lunedì sera al Maradona contro la squadra di Italiano tecnico che piace sempre molto a De Laurentiis (anche se ultimamente nella scala di gradimento è stato scavalcato da Sarri).

È un calciatore del Napoli del futuro. È tutto da stabilire se possa essere un titolare inamovibile.